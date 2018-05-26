Где ты была сегодня, киска?

В зоопарках мира содержится порядка 2 тыс. снежных барсов. Большинство из них родились в неволе
На весь экран
Фото: Global Look Press/Sebastian Gollnow
Этот снежный барс по кличке Кайлаш живет в зоопарке Штутгарта в Германии
На весь экран
Фото: Global Look Press/Reinhard, H.
Лапы ирбиса плохо приспособлены для передвижения по рыхлому снегу, поэтому животные обычно протаптывают тропы
На весь экран
Фото: Global Look Press/Sebastian Gollnow
Европейцы впервые увидели живого ирбиса только в 1872 году, когда генерал-губернатор Туркестана Константин фон Кауфман прислал в столицу империи двух отловленных животных
На весь экран
Фото: Global Look Press/Stefan Huwiler
Основная добыча снежных барсов в естественных условиях — горные козлы. На человека этот хищник практически не нападает
На весь экран
Фото: Global Look Press/D. & M. Sheldon
В московском зоопарке ирбисы впервые появились в 1901 году. Сегодня снежные барсы содержатся в восьми зоопарках России
На весь экран
Фото: Global Look Press/D. & M. Sheldon
За один присест снежный барс съедает 2–3 кг мяса. В естественной среде он находится на вершине пищевой пирамиды — врагов, кроме человека, у ирбиса нет
На весь экран
Фото: Global Look Press/Stefan Huwiler
В природе ирбис живет не более 13 лет. При содержании в неволе снежные барсы доживают до 21 года
На весь экран
Фото: Global Look Press/Stefan Huwiler
Снежные барсы успешно размножаются в зоопарках Швейцарии — в Цюрихе и Базеле. В России больших успехов на этом поприще добились в Новосибирске и Москве
На весь экран
Фото: Global Look Press/Britta Pedersen
Этот детеныш ирбиса появился на свет в Берлине в 2017 году
Выделить главное
вкл
выкл
Этим великолепным грациозным хищникам грозит полное исчезновение, хотя они и находятся под охраной закона — браконьеры продолжают охотиться на снежных барсов ради их редкостной красоты шкур. Популяция ирбисов на Алтае составляет порядка 200 особей, и, чтобы привлечь внимание общества к проблеме сохранения редкого вида, с 2010 года 26 мая в стране отмечается День снежного барса. Портал iz.ru вносит свою лепту в общее дело и представляет фотогалерею барсов в естественной среде обитания и в неволе
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.