Где ты была сегодня, киска?

Этим великолепным грациозным хищникам грозит полное исчезновение, хотя они и находятся под охраной закона — браконьеры продолжают охотиться на снежных барсов ради их редкостной красоты шкур. Популяция ирбисов на Алтае составляет порядка 200 особей, и, чтобы привлечь внимание общества к проблеме сохранения редкого вида, с 2010 года 26 мая в стране отмечается День снежного барса. Портал iz.ru вносит свою лепту в общее дело и представляет фотогалерею барсов в естественной среде обитания и в неволе