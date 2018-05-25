В Мексике неизвестные жестоко расправились с журналисткой в ее доме

Сотрудница мексиканской газеты Financiero, 52-летняя Алисия Диас Гонсалес, была найдена убитой в своем доме в городе Монтеррей. По сообщению прокуратуры штата Нуэво-Леон, на ее теле были обнаружены многочисленные колотые ранения в области шеи.

В связи с данным инцидентом, как пишет «РИА Новости», в прокуратуру штата экстренно обратились представители национальной комиссии по правам человека с требованием провести немедленное расследование данного убийства и в случае необходимости защитить родных и близких журналистки. Известно, что тело женщины обнаружил ее сын.

Полиция пока не сообщает о мотивах преступников, однако коллеги убитой заявили, что Алисия Диас Гонсалес писала о деятельности местных компаний и освещала налоговую тематику.

24 мая стало известно, что СК РФ возбудил уголовное дело после массового убийства в якутском селе, где местный житель застрелил из ружья пятерых односельчан.