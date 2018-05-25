Синоптики предупредили о заморозках в Москве в ночь на субботу

Переменная облачность и до 20 градусов тепла ожидаются в Москве в пятницу, 25 мая. Ночью возможны заморозки, передает Гидрометцентр.

По данным синоптиков,днем температура воздуха прогреется до 17-20 градусов, без осадков. Ветер северо-восточный до 12 м/с, атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба.

Ночью похолодает до 5-7 градусов, местами столбики термометров опустят до минус двух градусов.

В Подмосковье днем воздух прогреется до 15-20 градусов, а ночью температура не поднимется выше 2 градусов тепла, местами также ожидаются заморозки.