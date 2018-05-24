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Подростки в шутку положили кусок шпалы на рельсы перед поездом в Уссурийске

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Машинист грузового поезда сообщил в линейный отдел МВД России на станции Уссурийск о том, что на железнодорожных путях лежит часть шпалы, которая может стать причиной серьезной аварии.

Сотрудники правоохранительных органов провели проверку, в ходе которой было установлено, что трое подростков шли по железнодорожным путям после купания и один из них заметил в откосе насыпи кусок шпалы, поднял и положил на рельсы, не задумываясь о последствиях, сообщает ИА UssurMedia.

Было установлено, что двое из подростков состоят на профилактическом учете и ранее содержались в центре временного содержания для несовершеннолетних нарушителей.

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактические беседы со школьниками, а также составили административные протоколы в отношении их родителей. Информация о подростках была направлена в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

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