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Комплектовать войска будет морской пехотинец

Главное организационно-мобилизационное управление Генштаба возглавил новый начальник
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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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На должность начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба (ГОМУ ГШ) Вооруженных сил назначен генерал-лейтенант Евгений Бурдинский. До этого он более пяти лет отвечал за организацию призыва в ряды ВС РФ. На новой должности генерал займется оптимизацией штатной структуры российской армии с учетом опыта сирийской операции, а также внедрением в войска современных видов вооружения. Бывший морской пехотинец Евгений Бурдинский имеет большой опыт организационно-мобилизационной работы в Генштабе. Военные эксперты считают, что он готов к новому посту, так как обладает широким спектром теоретических знаний.

Как рассказали «Известиям» в Минобороны, генерал-лейтенант Евгений Бурдинский уже приступил к выполнению обязанностей начальника ГОМУ ГШ ­ — заместителя начальника Генштаба. Он окончил Уссурийское суворовское, а затем Благовещенское высшее военное танковое училище. Два года обучался в академии имени Фрунзе, затем в академии Генерального штаба. Начинал службу в бригаде морской пехоты на Балтийском флоте. При этом большая часть службы Евгения Бурдинского прошла в Генштабе. С 2004 года он — начальник направления призыва ГОМУ. В 2011 году был назначен начальником организационно-мобилизационного управления Западного военного округа.

Звание генерал-лейтенанта Евгению Бурдинскому было присвоено в 2015 году. Боевого опыта он не имеет, но в первую чеченскую кампанию занимался подготовкой батальона для отправки в ЧР. По отзывам коллег, новый начальник ГОМУ — жесткий и принципиальный командир.

— Для того чтобы возглавить Главное организационно-мобилизационное управление ГШ, надо иметь хорошую военно-теоретическую и общевойсковую подготовку, — рассказал «Известиям» президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов. — То есть досконально знать структуру войск и их применение. У нового начальника ГОМУ всё это есть. Во-первых, он прошел все ступени военного образования от Суворовского училища до академии Генштаба. Во-вторых, у него есть опыт службы в войсках. И самое главное — он имеет большой опыт штабной работы, в том числе и в ГШ. Евгений Бурдинский знает войска и теорию современной войны.

Ранее пост начальника ГОМУ занимал генерал-полковник Василий Тонкошкуров. С начала мая он приступил к выполнению обязанностей начальника Главного штаба Сухопутных войск — первого заместителя главнокомандующего этим видом Вооруженных сил. Василий Тонкошкуров неоднократно участвовал в военных действиях и был награжден четырьмя боевыми орденами.

Справка «Известий»

ГОМУ является центральным органом военного управления. Эта структура Генштаба предназначена для решения задач по организационному строительству Вооруженных сил. Планирует обеспечение армии вооружением, военной техникой и другими материальными средствами. Организует призыв и комплектование частей и соединений военнослужащими срочной службы. ГОМУ ГШ также отвечает за мобилизационную подготовку, мобилизацию и необходимые для нее ресурсы.

 

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