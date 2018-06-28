Комплектовать войска будет морской пехотинец

На должность начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба (ГОМУ ГШ) Вооруженных сил назначен генерал-лейтенант Евгений Бурдинский. До этого он более пяти лет отвечал за организацию призыва в ряды ВС РФ. На новой должности генерал займется оптимизацией штатной структуры российской армии с учетом опыта сирийской операции, а также внедрением в войска современных видов вооружения. Бывший морской пехотинец Евгений Бурдинский имеет большой опыт организационно-мобилизационной работы в Генштабе. Военные эксперты считают, что он готов к новому посту, так как обладает широким спектром теоретических знаний.

Как рассказали «Известиям» в Минобороны, генерал-лейтенант Евгений Бурдинский уже приступил к выполнению обязанностей начальника ГОМУ ГШ ­ — заместителя начальника Генштаба. Он окончил Уссурийское суворовское, а затем Благовещенское высшее военное танковое училище. Два года обучался в академии имени Фрунзе, затем в академии Генерального штаба. Начинал службу в бригаде морской пехоты на Балтийском флоте. При этом большая часть службы Евгения Бурдинского прошла в Генштабе. С 2004 года он — начальник направления призыва ГОМУ. В 2011 году был назначен начальником организационно-мобилизационного управления Западного военного округа.

Звание генерал-лейтенанта Евгению Бурдинскому было присвоено в 2015 году. Боевого опыта он не имеет, но в первую чеченскую кампанию занимался подготовкой батальона для отправки в ЧР. По отзывам коллег, новый начальник ГОМУ — жесткий и принципиальный командир.

— Для того чтобы возглавить Главное организационно-мобилизационное управление ГШ, надо иметь хорошую военно-теоретическую и общевойсковую подготовку, — рассказал «Известиям» президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов. — То есть досконально знать структуру войск и их применение. У нового начальника ГОМУ всё это есть. Во-первых, он прошел все ступени военного образования от Суворовского училища до академии Генштаба. Во-вторых, у него есть опыт службы в войсках. И самое главное — он имеет большой опыт штабной работы, в том числе и в ГШ. Евгений Бурдинский знает войска и теорию современной войны.

Ранее пост начальника ГОМУ занимал генерал-полковник Василий Тонкошкуров. С начала мая он приступил к выполнению обязанностей начальника Главного штаба Сухопутных войск — первого заместителя главнокомандующего этим видом Вооруженных сил. Василий Тонкошкуров неоднократно участвовал в военных действиях и был награжден четырьмя боевыми орденами.