Уже 10 человек погибли, минимум 30 госпитализированы. На популярном у россиян курорте Керала в Индии вспыхнул вирус Нипах. Люди хотят знать, что предпримут власти. Люди очень напуганы. Смертельно опасную инфекцию переносят летучие лисы и свиньи. Достаточно съесть зараженный продукт или дотронуться до больного. Вирус вызывает лихорадку и воспаление мозга. Вакцины нет, умирают 70% зараженных. Сейчас в штате Керала отдыхают десятки российских туристов.

Нипах возглавляет список ВОЗ из 10 самых опасных инфекций. Впервые вирус зафиксировали в 1999 году в Малайзии, тогда погибло более 100 человек.