Арбенина сняла клип по мотивам трагедии с подростками в Пскове

Гимн молодости и сильной, но роковой школьной любви. Трагедия псковских подростков легла в основу новой песни Дианы Арбениной. Певица презентовала в Москве клип, снятый на композицию Instagram.

Вместе с режиссером Валерией Гай Германикой Арбенина переписала роковой финал.

Для Арбениной песня Instagram — это еще и история личного счастья. Создавая новый хит, певица познакомилась в социальной сети с музыкантом. Теперь пара вместе строит планы на будущее — и не только творческие.