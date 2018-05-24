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Инженеры Disney создали умеющего делать сальто робота

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Фото: youtube.com
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Специалисты из технологического подразделения студии Disney Research разработали робота, умеющего выполнять сальто, совершая прыжок с троса. Stickman также может самостоятельно оценивать окружающую обстановку и делать другие трюки. Об этом сообщает сайт The Verge.

Длина устройства составляет 2 м. Оно состоит из складывающихся вместе нескольких сегментов. Благодаря этому робот может принять форму, при которой возможно выполнить акробатический трюк, сообщает телеканал «360».

Машина распознает пространство, на котором она совершает трюк, при помощи лазерных сенсоров. Разработчики устройства опубликовали ролик с трюком на YouTube.

Stickman — не первый робот, умеющий выполнять сальто. В 2017 году компания Boston Dynamics представила механизм с аналогичной функцией.

Ранее на юридическом форуме в Санкт-Петербурге робот начал материться, когда проиграл в состязании человеку. В ходе баттла участники соревнований по очереди отвечали на вопросы и обменивались мнениями на юридическую тему, и искусственный разум понял, что не сможет выиграть.

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