Парки и улицы Тамбова обработают от клещей

Парки и улицы Тамбова планируют обработать от клещей в скором времени. Информация об этом размещена на сайте «Прямая линия».

Администрация города принимает меры по борьбе с клещами. На данный момент проведена акарицидная обработка в овраге в микрорайоне Ласки. В дальнейшем планируется провести обработку в парках «Дружба» и «Пионерский», а также на Набережной улице, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Общая площадь планируемой обработки составляет 461 кв. км. Сроки проведения зависят от выделения соответствующих субсидий.

При этом жители города жалуются на непривычный наплыв клещей. С начала сезона было зафиксировано 118 случаев укусов клещей, из них 27 пострадавших — дети. В 2017 году за весь период за медицинской помощью обратился 241 человек.