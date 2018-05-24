Прямой эфир

Украинских морпехов отправили в запас за отказ надеть новые береты

0
Фото: commons.wikimedia.org/Ministry of Defense of Ukraine
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские морские пехотинцы отправлены в запас после того, как отказались сменить черные береты на новые цвета морской волны. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на пресс-центр ВМС ВСУ.

Свою позицию военные продемонстрировали в День украинского морпеха в Николаеве, где проходил праздничный парад с участием президента Украины Петра Порошенко. В ВСУ подчеркнули, что большинство отказавшихся сменить береты «уже уволены в запас. Это их личная позиция». По словам представителя ВМС Украины Олега Чалыка, «подавляющее большинство морпехов» всё же предпочли надеть новые береты. Он подчеркнул, что приказ президента Украины о смене формы является обязательным для исполнения.

Как ранее стало известно, бойцы 1-го феодосийского отдельного батальона морской пехоты Украины отказались надевать новые береты, назвав такое действие «фасадной реформой армии», передает телеканал «Звезда».

Президент Украины Петр Порошенко объявил о создании в стране новых войск морской пехоты 23 мая в ходе визита в Николаев. Решение о замене голубых беретов украинских десантников на темно-бордовые было принято в 2017 году после переименования Высокомобильных десантных войск (ВДВ) в десантно-штурмовые войска (ДШВ).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко заявил о создании морской пехоты в составе ВМС Украины
Украинские десантники отказались от голубых беретов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017