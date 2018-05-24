Украинских морпехов отправили в запас за отказ надеть новые береты

Украинские морские пехотинцы отправлены в запас после того, как отказались сменить черные береты на новые цвета морской волны. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на пресс-центр ВМС ВСУ.

Свою позицию военные продемонстрировали в День украинского морпеха в Николаеве, где проходил праздничный парад с участием президента Украины Петра Порошенко. В ВСУ подчеркнули, что большинство отказавшихся сменить береты «уже уволены в запас. Это их личная позиция». По словам представителя ВМС Украины Олега Чалыка, «подавляющее большинство морпехов» всё же предпочли надеть новые береты. Он подчеркнул, что приказ президента Украины о смене формы является обязательным для исполнения.

Как ранее стало известно, бойцы 1-го феодосийского отдельного батальона морской пехоты Украины отказались надевать новые береты, назвав такое действие «фасадной реформой армии», передает телеканал «Звезда».

Президент Украины Петр Порошенко объявил о создании в стране новых войск морской пехоты 23 мая в ходе визита в Николаев. Решение о замене голубых беретов украинских десантников на темно-бордовые было принято в 2017 году после переименования Высокомобильных десантных войск (ВДВ) в десантно-штурмовые войска (ДШВ).