Порошенко заявил о создании морской пехоты в составе ВМС Украины

Президент Украины Петр Порошенко в ходе визита в Николаев объявил о создании в стране новых войск морской пехоты. Об этом сообщает издание «Николаевские вести».

«В Николаевской области сегодня будет дан зеленый свет на создание новых войск — Морской пехоты Украины в составе Военно-морских сил Украины», — цитирует слова украинского лидера RT.

В 2017 году Высокомобильные десантные войска (ВДВ) в стране были переименованы в десантно-штурмовые войска (ДШВ). Ранее соответствующий закон был принят Верховной радой, пишет сайт kp.ru. Также Порошенко сообщал о смене у украинских десантников голубых беретов на темно-бордовые. Празднование Дня десантника на Украине перенесли со 2 августа на 21 ноября.

Накануне, 22 мая, украинские военные провели первые учебные запуски противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin, которые поставили в республику США. Петр Порошенко опубликовал видео с полигона. После испытаний украинский лидер поблагодарил американское руководство за «твердое решение вооружить Украину».