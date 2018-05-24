Работу метро остановили в Екатеринбурге из-за подозрительного предмета

Две станции метро перестали работать в Екатеринбурге из-за обнаружения подозрительного предмета на скамейке. 120 пассажиров и 13 сотрудников эвакуированы.

В течение 40 минут не работали станции «Чкаловская» и «Ботаническая». В течение этого времени сотрудники правоохранительных органов проверяли оставленные на скамейке вещи. После того как полиция убедилась в безопасности пассажиров, метрополитен был открыт. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

Как сообщал портал iz.ru, в Москве движение на участке Замоскворецкой линии от «Белорусской» до «Новокузнецкой» было остановлено из-за падения человека на пути на станции «Театральная».