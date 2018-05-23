Участок Филевской линии метро закроют на 26 и 27 мая

Участок столичного метрополитена от станции «Киевская» до станции «Кунцевская» Филевской линии закроют на 26 и 27 мая из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе московского метро.

Между станциями «Киевская» и «Кунцевская» будет проводиться ремонт путей в рамках реконструкции наземного участка. В обычном режиме метрополитен возобновит свою работу 28 мая в 5:30, сообщает РИАМО.

На дни реконструкции для входа и выхода пассажиров будут закрыты станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». Уехать со станции «Кунцевская» может будет по Арбатско-Покровской линии, а с «Киевской» — по Арбатско-Покровской или Кольцевой линиям, а также по Филевской линии до «Александровского сада» или до «Международной».