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В действиях Добровинского найдены нарушения профессиональной этики

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Квалификационная комиссия Адвокатской палаты нашла в действиях адвоката Александра Добровинского нарушения профессиональной этики. Об этом сообщает один из авторов жалобы адвокат Игорь Трунов.

По его словам, коллегия нашла нарушения в действиях Добровинского и направила данный вопрос на рассмотрение совета Адвокатской палаты, который пройдет 26 июня. Как сообщает ТАСС, сам Добровинский на заседание не явился.

Поводом для обращения Игоря Трунова и Людмилы Айвар с требованием лишить Добровинского статуса адвоката послужило его интервью, где он распространял о заявителях негативную информацию и использовал неэтичные выражения и слова.

Кроме того, Добровинский дал показания против Трунова и его доверителя Дидье Маруани правоохранительным органам, что является нарушением закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре».

Добровинский представляет интересы Филиппа Киркорова в спорах о нарушении авторских прав при исполнении песен Дидье Маруани и Жильбера Синуэ, которых представляет Трунов.

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