Футбольный тренер Анчелотти официально возглавил «Наполи»

Итальянский футбольный тренер Карло Анчелотти официально назначен главным тренером футбольного клуба «Наполи», сообщается на официальном сайте неаполитанской команды.

Контракт с Анчелотти рассчитан на три сезона. На своем посту 58-летний специалист сменил Маурицио Сарри. Анчелотти поблагодарил новую команду за доверие в своем Twitter.

.@sscnapoli sarà un onore condividere la nostra passione per il calcio. Grazie della fiducia #ForzaNapoliSempre



It will be a great pleasure to share our passion for the beautiful game. Thank you for the confidence. #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/41TbD8gvOX — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) 23 мая 2018 г.

Ранее Анчелотти возглавлял «Милан», туринский «Ювентус», лондонский «Челси», французский ПСЖ, мадридский «Реал». Его последним местом работы была мюнхенская «Бавария». С поста главного тренера немецкого клуба его отправили в отставку в сентябре 2017 года.

В минувшем сезоне «Наполи» уступил победу в чемпионате Италии «Ювентусу». Команда отстала на четыре очка от туринского клуба.