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Футбольный тренер Анчелотти официально возглавил «Наполи»

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Фото: Global Look Press/Peter Kneffel
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Итальянский футбольный тренер Карло Анчелотти официально назначен главным тренером футбольного клуба «Наполи», сообщается на официальном сайте неаполитанской команды.

Контракт с Анчелотти рассчитан на три сезона. На своем посту 58-летний специалист сменил Маурицио Сарри. Анчелотти поблагодарил новую команду за доверие в своем Twitter.

Ранее Анчелотти возглавлял «Милан», туринский «Ювентус», лондонский «Челси», французский ПСЖ, мадридский «Реал». Его последним местом работы была мюнхенская «Бавария». С поста главного тренера немецкого клуба его отправили в отставку в сентябре 2017 года.

В минувшем сезоне «Наполи» уступил победу в чемпионате Италии «Ювентусу». Команда отстала на четыре очка от туринского клуба.

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