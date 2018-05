Футбольный тренер Анчелотти официально возглавил «Наполи»

Итальянский футбольный тренер Карло Анчелотти официально назначен главным тренером футбольного клуба «Наполи», сообщается на официальном сайте неаполитанской команды.

Контракт с Анчелотти рассчитан на три сезона. На своем посту 58-летний специалист сменил Маурицио Сарри. Анчелотти поблагодарил новую команду за доверие в своем Twitter.

.@sscnapoli sarà un onore condividere la nostra passione per il calcio. Grazie della fiducia #ForzaNapoliSempre



It will be a great pleasure to share our passion for the beautiful game. Thank you for the confidence. #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/41TbD8gvOX