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Учебный самолет ВВС США разбился рядом с авиабазой «Колумбус»

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Фото: Wikipedia.org
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Учебный самолет Т-38С «Тэлон» ВВС США разбился неподалеку от авиабазы «Колумбус» в штате Миссисипи. Оба пилота успели эвакуироваться. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Инцидент произошел утром в среду, 23 мая. Катапультировавшихся пилотов доставили в ближайшую больницу для оценки состояния.

Разрушений на земле нет — воздушное судно упало в районе, где нет жилых домов или каких-либо других сооружений, сообщает телеканал RT.

Самолет потерпел крушение за несколько часов до выступления главы Пентагона Джеймса Мэттиса, на котором он объявил об открытии военно-воздушной академии в Колорадо-Спрингс.

Эта пятая авиакатастрофа с участием самолетов ВВС США в текущем году против семи за весь прошллый год.

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