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Птицы погибли из-за химических отходов в Астраханской области

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Несколько птиц погибли в Астраханской области из-за едких нефтехимических отходов. Межрайонная природоохранная прокуратура провела по данному поводу проверку.

Как установила экспертная комиссия, восемь птиц погибли из-за того, что пили загрязненную отходами воду. Одно из предприятий в течении шести месяцев принимала жидкие отходы, которые содержали нефть и размещали их в котловане, который является объектом негативного воздействия на окружающую среду, сообщает «Астрахань-24».

Виновных привлекли к административной ответственности. По итогам рассмотрения дела должностное лицо обязали выплатить штраф в размере 5 тыс. рублей, а юридическое лицо к выплате 10 тыс. рублей.

Ранее в мае сообщалось, что в аэропорту Брюсселя спасатели отравили углекислым газом 20 тыс. цыплят. На такой шаг им пришлось пойти после того, как контейнер с птицами простоял все выходные под палящим солнцем.

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