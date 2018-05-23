Травма Смолова не помешает ему сыграть на чемпионате мира - 2018

Нападающий ФК «Краснодар» и сборной России по футболу Федор Смолов через несколько дней сможет вернуться на поле. Травма, которую форвард получил на тренировке национальной команды, оказалась несерьезной. Об этом Смолов написал на своей странице в Twitter.

Все обошлось🙌рассчитываю в ближайшие 2-3 дня приступить к тренировкам!!! — Fedor Smolov (@smolovfedor_90) 22 мая 2018 г.

На сборах в Австрии 22 мая футболист получил болезненный ушиб и был вынужден досрочно закончить тренировку. Поле он покинул хромая, с ледовым компрессом на ноге.

Федор Смолов получил ушиб на тренировке сборной России, но избежал тяжелой травмы. Выдохнули. #ЧМ2018 pic.twitter.com/uY5YydsOjX — Известия Спорт (@izvestia_sport) 22 мая 2018 г.

В минувшем сезоне 28-летний Смолов провел 24 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал шесть голевых передач.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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