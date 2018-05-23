Полиция Малайзии обнаружила более $2,5 млн наличными у экс-премьера

Полиция Малайзии обнаружила более $2,5 млн наличными во время недавнего обыска в квартирах бывшего премьера страны Наджиба Разака. Точную сумму правоохранители назвать не могут, так как подсчет денежных средств продолжается.

Подсчетом изъятых денег занимается специальная группа, в которую входят представители различных ведомств, в том числе Центробанка. Как сообщает ТАСС, средства хранились в разных валютах, поэтому процесс занимает долгое время.

Обыски в трех апартаментах в одном из элитных жилых комплексов Куала-Лумпура сотрудники правоохранительных органов провели 18 мая. В результате им удалось изъять более 280 коробок с наличными деньгами, драгоценностями, дорогими часами и сумками, принадлежащими супруге бывшего премьера.

Также Наджиба допросили сотрудники Комиссии по борьбе с коррупцией. Ранее на его счетах было обнаружено более $7,5 млн. Средства поступили от небольшого государственного фонда SRC International через фирмы-посредники.

В мае Разаку запретили покидать Малайзию — вместе с супругой он внесен в список лиц, которым нельзя выезжать из страны. По данным СМИ, экс-премьер планировал отправиться в Индонезию.