История в датах: 23 мая

23 мая отмечается Всемирный день черепахи. На фото: гигантская черепаха в дрезденском зоопарке, 2018 год
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Фото: Global Look Press
23 мая 1928 года арктическая экспедиция «Италия» под руководством исследователя Умберто Нобиле отправилась к Северному полюсу на дирижабле. На фото: дирижабль над Шпицбергеном, 1928 год
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Фото: commons.wikimedia.org
23 мая 1879 года Иван Тургенев получил звание доктора гражданского права в Оксфордском университете. Он стал первым писателем в мире, которому удалось получить научную степень в области права в одном из самых престижных и консервативных университетов мира. На фото: портрет Ивана Тургеньева работы И.Е. Репина, 1874 год
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Фото: commons.wikimedia.org
23 мая 1592 года в Венеции инквизиция по обвинению в ереси арестовала философа Джордано Бруно. На фото: памятник Джордано Бруно в Риме на Кампо деи Фиори, месте его казни
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