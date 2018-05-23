История в датах: 23 мая

23 мая 1879 года Иван Тургенев получил звание доктора гражданского права в Оксфордском университете. Он стал первым писателем в мире, которому удалось получить научную степень в области права в одном из самых престижных и консервативных университетов мира. На фото: портрет Ивана Тургеньева работы И.Е. Репина, 1874 год