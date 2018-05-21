История в датах: 21 мая

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Фото: РИА Новости/Яков Халип
21 мая в России отмечают День полярника — в этот день в 1937 году открылась первая дрейфующая станция в мире, «Северный полюс – 1». На фото: начальник станции Иван Дмитриевич Папанин после окончания дрейфа в феврале 1938 года
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Фото: NASA
21 мая в мире отмечают Международный день космоса. На фото: молодые звезды карликовой галактики Малое Магелланово Облако, снятые космическим телескопом «Хаббл»
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Фото: Getty Images/Galerie Bilderwelt
21 мая 1956 года США осуществили первый сброс водородной бомбы с самолета на атолле Бикини
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Фото: ТАСС
21 мая 1712 года Петр I перенес столицу России из Москвы в Петербург — по другой версии, это случилось 19 мая. На фото: гравюра Алексея Федоровича Зубова «Санкт-Петербург, 1727 год»
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