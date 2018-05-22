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Приветливая нерпа восхитила пользователей Сети

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Christian Hütter
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Нерпа из Финляндии впечатлила пользователей Сети своим дружелюбием. Видеоролик размещен на странице Всемирного фонда дикой природы (WWF) в Facebook.

На кадрах нерпа по кличке Пуллерво помахала ластой зрителям. На самом деле животное отмахивалось от насекомых.

Кадры с приветствием были записаны во время онлайн-трансляции с озера Саймаа, пишет сайт kp.ru. Нерпа приплыла понежиться на камне и устроилась прямо напротив камер.

В WWF напомнили, что нерпы находятся на грани вымирания, а главной их угрозой являются люди, которые способствуют загрязнению морей, океанов, рек и озер. Всего в природе осталось не больше 380 особей сайменской нерпы. Этот вид — одна из эмблем природоохранного движения в Финляндии.

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