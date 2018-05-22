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Дети с инвалидностью смогут сдать ЕГЭ в больницах и дома

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Фото: РИА Новости/Саид Царнаев
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Дети с инвалидностью смогут сдать единый государственный экзамен (ЕГЭ) в больницах и в специальных пунктах на дому. Рособрнадзор постарается сделать максимально комфортными условия для сдачи экзамена такими выпускниками, заявил во вторник, 22 мая, глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов.

По словам Кравцова, в этом году ЕГЭ сдают 6,5 тыс. детей с ограниченными возможностями. «Пункты сдачи экзаменов организуются в том числе и на дому, в больницах. Мы стараемся, чтобы условия были максимально комфортными», — цитирует «РИА Новости» главу ведомства.

Замглавы Рособрнадзора Наталия Наумова сообщила ранее, что число школьников с ограниченными возможностями, которые сдают госэкзамен вместе со всеми выпускниками, ежегодно растет, пишет сайт kp.ru.

Основной этап ЕГЭ в текущем году пройдет с 28 мая по 2 июля. Экзамен будут сдавать более 640 тыс. выпускников.

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