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Ледяхов стал главным тренером «Ахмата»

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Игорь Ледяхов утвержден на пост главного тренера грозненского футбольного клуба «Ахмат». Об этом сообщили в пресс-службе команды.

50-летнего специалиста назначил на пост президент клуба Магомед Даудов. Он отметил, что Ледяхов заслужил это «своим трудом, профессионализмом, любовью к коллективу и результатом». Срок контракта с тренером рассчитан на три года

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 7 апреля 2018 года Игорь Ледяхов стал исполняющим обязанности главного тренера «Ахмата». В руководстве отметили, что в тех матчах, в которых он руководил командой и исполнял обязанности главного тренера, «Ахмат» добивался положительных результатов. Кроме того, специалист уже пять лет входит в тренерский штаб грозненского клуба.

В сезоне-2017/18 «Ахмат» занял девятую строчку в чемпионате России. 7 мая клуб одержал сухую победу над махачкалинским «Анжи» со счетом 0:2.

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