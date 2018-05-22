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Новые серии о футболе журнала «Ералаш» снимут в Санкт-Петербурге

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Журнал «Ералаш» снимет новые серии в Санкт-Петербурге. Об этом порталу 78.ru рассказали в пресс-службе студии.

Они будут посвящены смешным ситуациям, связанным с футболом, — в основу сценария лягут различные казусы на поле, спортивные байки в исполнении детей, а также истории болельщиков и игроков.

Съемки будут проходить на футбольных полях, в раздевалках и на трибунах. В съемочном процессе смогут принять участие юные жители города, о кастинге юных дарований объявят дополнительно. 

Директор киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский недавно назвал одну из главных причин исчезновения детского кино. По его словам, сейчас у ребят изменилось отношение к фильмам: сегодня маленьким зрителям «становится скучно уже на третьей минуте, если не происходит никакой смены картинок».

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