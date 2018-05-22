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Гордума Екатеринбурга рассмотрит заявление Ройзмана об отставке 25 мая

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Фото: официальный сайт Екатеринбургской городской Думы/egd.ru
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В пятницу, 25 мая, депутаты городской думы Екатеринбурга рассмотрят на заседании заявление Евгения Ройзмана об отставке с поста главы города. Об этом сообщил ТАСС глава городской избирательной комиссии Илья Захаров.

«Ройзман подал заявление об отставке. Его рассмотрят депутаты», — отметил он.

Заместитель председателя гордумы Виктор Тестов сказал, что на этом же заседании народные избранники рассмотрят вопрос о внесении изменений в устав Екатеринбурга об отмене прямых выборов мэра.

Ройзман заявил, что покидает пост главы города, утром 22 мая. Таким образом он выразил протест против отмены прямых выборов мэра уральской столицы. 3 апреля данное постановление с подачи губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева приняло заксобрание.

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