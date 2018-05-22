Суд в США приговорил подростка из украинской семьи к выплате $36 млн

Суд в США обязал подростка с украинскими корнями покрыть более $36,6 млн за неосторожное обращение с огнем, ставшее причиной крупного лесного пожара в 2017 году.

Как следует из опубликованных документов окружного суда штата Орегон, на момент совершения преступления мальчику было 15 лет. Отмечается, что он бросил пару петард, одна из которых и стала причиной пожара, уничтожившего почти 20 тыс. га леса.

Родители юноши в 2000 году переехали в США из Одессы. Отец работал поваром, а мать была домохозяйкой, передает «РИА Новости».

Подросток может выплатить сумму не полностью, но прекратить выплаты он сможет только через десять лет. Также он должен отработать 1920 часов в Службе охраны лесов США, написать письма с извинениями 152 людям, а также в адрес ряда городов, ведомств, парков.

В декабре 2017 года крупнейший в истории Калифорнии пожар унес жизни 15 человек и разрушил более 1 тыс. домов в Санта-Барбаре и Вентуре. Власти эвакуировали несколько тысяч человек. Губернатор Джерри Браун заявил, что пожары стали нормой для штата.