Прямой эфир

Суд в США приговорил подростка из украинской семьи к выплате $36 млн

0
Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд в США обязал подростка с украинскими корнями покрыть более $36,6 млн за неосторожное обращение с огнем, ставшее причиной крупного лесного пожара в 2017 году.

Как следует из опубликованных документов окружного суда штата Орегон, на момент совершения преступления мальчику было 15 лет. Отмечается, что он бросил пару петард, одна из которых и стала причиной пожара, уничтожившего почти 20 тыс. га леса.

Родители юноши в 2000 году переехали в США из Одессы. Отец  работал поваром, а мать была домохозяйкой, передает «РИА Новости»

Подросток может выплатить сумму не полностью, но прекратить выплаты он сможет только через десять лет. Также он должен отработать 1920 часов в Службе охраны лесов США, написать письма с извинениями 152 людям, а также в адрес ряда городов, ведомств, парков.

В декабре 2017 года крупнейший в истории Калифорнии пожар унес жизни 15 человек и разрушил более 1 тыс. домов в Санта-Барбаре и Вентуре. Власти эвакуировали несколько тысяч человек. Губернатор Джерри Браун заявил, что пожары стали нормой для штата.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Бурятии погибли два сотрудника лесной охраны при тушении пожара
Уралец решил избавиться от мусора и случайно сжег 13 домов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017