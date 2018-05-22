Роспотребнадзор составил список запрещенных добавок в алкоголе

Роспотребнадзор подготовил перечень веществ, которые нельзя добавлять при производстве слабоалкогольных напитков (менее 15% спирта). Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В список, в частности, попали кофеин и кофеиносодержащие растения, панты (рога в период роста) оленя и марана, настойки и экстракты из них. Планируется также запретить использование женьшеня, копеечника, китайского лимонника и других растений.

В ведомстве уточнили, что запрет на производство и оборот напитков с использованием представленных выше добавок не будет касаться продукции для экспорта.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о снижении смертности от отравления алкоголем в 2017 году.

В январе главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн усомнился в том, что размещение устрашающих иллюстраций на упаковках алкогольной продукции значительно снизит уровень потребления спиртного в России. Так он отреагировал на информацию о планах Минздрава рассмотреть идею о размещении на упаковках спиртного «отрезвляющих» картинок. Данная инициатива принадлежит организации «Трезвая Россия».