Клинтон пришла на выпускной Йельского университета с ушанкой

Хиллари Клинтон пришла на выпускной Йельского университета с русской ушанкой.

«Я принесла шапку тоже. Русскую шапку. Я думаю, если вы не можете победить их — присоединитесь к ним», — заявила она.

Меховая ушанка с красной звездой, серпом и молотом вызвала бурю оваций.

Необычные головные уборы на церемонии вручения дипломов в Йеле — давняя традиция. Хиллари окончила юрфак в 1973 году со степенью доктора права. В университете она познакомилась со своим будущим мужем Биллом Клинтоном.