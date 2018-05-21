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Клинтон пришла на выпускной Йельского университета с ушанкой

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Хиллари Клинтон пришла на выпускной Йельского университета с русской ушанкой. 

«Я принесла шапку тоже. Русскую шапку. Я думаю, если вы не можете победить их — присоединитесь к ним», — заявила она.

Меховая ушанка с красной звездой, серпом и молотом вызвала бурю оваций.

Необычные головные уборы на церемонии вручения дипломов в Йеле — давняя традиция. Хиллари окончила юрфак в 1973 году со степенью доктора права. В университете она познакомилась со своим будущим мужем Биллом Клинтоном. 

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