Ремень спас американского полицейского от пули

В американском городе Тусон (штат Аризона) ремень спас полицейскому жизнь во время перестрелки. Инцидент произошел в пятницу, 18 мая.

Как сообщает Fox News, сотрудников полиции вызвали в дом 51-летнего местного жителя, который угрожал убить своего пасынка и его друзей. Увидев стражей порядка, мужчина открыл огонь из пистолета. Одна из пуль попала в пряжку ремня полицейского. В результате инцидента никто не пострадал.

An officer's duty belt struck by gunfire last night as TPD officers responded to domestic violence o incident at an east side residence. Officers returned fire. Suspect arrested. Thankfully, no injuries. Way, way, way too close a call. This takes "high risk"to a whole other level pic.twitter.com/RRCAmSj1zc — Chris Magnus (@ChiefCMagnus) May 19, 2018

Позже стрелявшего уговорили сдаться. Ему уже предъявлены обвинения.

В 2016 году в Москве мужчину спас от пули планшет.