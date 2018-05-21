Ремень спас американского полицейского от пули
В американском городе Тусон (штат Аризона) ремень спас полицейскому жизнь во время перестрелки. Инцидент произошел в пятницу, 18 мая.
Как сообщает Fox News, сотрудников полиции вызвали в дом 51-летнего местного жителя, который угрожал убить своего пасынка и его друзей. Увидев стражей порядка, мужчина открыл огонь из пистолета. Одна из пуль попала в пряжку ремня полицейского. В результате инцидента никто не пострадал.
Позже стрелявшего уговорили сдаться. Ему уже предъявлены обвинения.
В 2016 году в Москве мужчину спас от пули планшет.