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Ремень спас американского полицейского от пули

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Фото: twitter.com/ChiefCMagnus
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В американском городе Тусон (штат Аризона) ремень спас полицейскому жизнь во время перестрелки. Инцидент произошел в пятницу, 18 мая. 

Как сообщает Fox News, сотрудников полиции вызвали в дом 51-летнего местного жителя, который угрожал убить своего пасынка и его друзей. Увидев стражей порядка, мужчина открыл огонь из пистолета. Одна из пуль попала в пряжку ремня полицейского. В результате инцидента никто не пострадал.

Позже стрелявшего уговорили сдаться. Ему уже предъявлены обвинения.

В 2016 году в Москве мужчину спас от пули планшет

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