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Пума растерзала американского велосипедиста

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Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко
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Пума напала на двух велосипедистов в американском штате Вашингтон, пишет USA Today, ссылаясь на местные правоохранительные органы. 

Инцидент произошел в лесу недалеко от Сиэтла. Около 23:00 неизвестный позвонил в службу спасения, он успел крикнуть: «Вы меня слышите? Помогите!», после чего связь прервалась.

Стражи порядка установили местонахождение звонившего и выехали на место ЧП. Там они обнаружили одного из велосипедистов. Его доставили в больницу, сейчас он идет на поправку.

Второй мужчина погиб. Он пытался скрыться от пумы в лесу, но животное настигло его и растерзало. Когда спасатели приехали на место, хищник стоял над его мертвым телом. Агрессивное животное застрелили. Как отмечает газета, с 1890 года пумы набрасывались на людей менее 100 раз, около 30 из этих атак были смертельными. 

Похожий инцидент произошел в начале мая. Семья туристов из Франции чуть не стала обедом для гепардов в Нидерландах.

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