Воздушный флот для космонавтов

Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина (ЦПК) в этом году впервые станет транспортировать экипажи пилотируемых миссий по правилам гражданских перевозок. Для этого ЦПК намерен получить сертификат эксплуатанта авиации общего назначения (АОН). Практически все аэропорты, куда летают космонавты, имеют гражданский статус — поэтому реформа упростит работу центра. Пока же подобные рейсы выполняются исключительно на бортах Минобороны.

Как рассказали «Известиям» в ЦПК, в ближайшие месяцы в Росавиацию будет направлена заявка на получение сертификата эксплуатанта АОН. Новый статус позволит центру выполнять полеты на двух гражданских самолетах Ту-204-300, специально переоборудованных для перевозки космических экипажей. Пока для этих целей используются военные Ту-134, которые эксплуатирует входящий в структуру ЦПК специальный авиаотряд.

Первый из двух заказанных ЦПК Ту-204-300 с конца апреля проходит сертификационные испытания. Контракт на приобретение и переоборудование двух самолетов Ту-204-300 центр заключил в конце 2014 года. До этого машины принадлежали лизинговой компании и эксплуатировались авиаперевозчиком «Владивосток Авиа». Согласно техническому заданию, дальность полета самолетов должна быть не менее 8 тыс. км. Это позволит выполнять беспосадочные прямые перелеты между Москвой и аэродромом Свободный (вблизи космодрома Восточный в Амурской области). Максимальная вместимость — 53 человека. На борту предусмотрены отдельные каюты для космонавтов с необходимым медицинским оборудованием и места для сопровождающих лиц.

Получение обоих бортов ожидается в ближайшие несколько месяцев. Сразу после их приемки ЦПК направит документы в Росимущество для оформления права собственности на эти машины.

— Будет удобнее перевозить космонавтов на гражданских бортах. Почти все аэропорты, куда мы летаем, являются гражданскими, за исключением Чкаловского и Плесецка, — отметил представитель ЦПК. — Мы уже провели всю необходимую подготовительную работу для получения сертификата. Как только оформим в собственность два Ту-204-300, сразу направим заявку в Росавиацию на получение такого документа. Юридическим лицом новой авиакомпании будет ЦПК.

В летных училищах Росавиации уже прошли обучение четыре экипажа ЦПК для рейсов на Ту-204-300 по нормам гражданской авиации. Технический персонал также полностью готов к прибытию самолетов.

Сейчас парк воздушных судов центра включает три пассажирских Ту-134 и три борта Ил-76 МДК для тренировки космонавтов в условиях искусственной невесомости. Все они зарегистрированы в реестре государственной авиации. Самолеты были получены в 2009 году от Минобороны, эксплуатируются на правах оперативного управления. Однако Ту-134 используются уже около 40 лет. Для оптимизации расходов, связанных с обслуживанием самолетного парка, в ЦПК будут рассматривать вопрос о выведении из эксплуатации одного или нескольких Ту-134. При этом отряд государственной авиации ЦПК продолжит работу.

ЦПК в качестве эксплуатанта АОН сможет без ограничений выполнять полеты в собственных целях или в интересах третьих лиц, но только на безвозмездной основе. Это главное отличие перевозчика АОН от обычной авиакомпании. Зато получить такой сертификат гораздо проще. Срок рассмотрения заявки обычно составляет около месяца. Документ выдается на пятилетний срок.

— Для эксплуатанта АОН есть требование — запрет на осуществление любой коммерческой деятельности, то есть продажа билетов на рейсы напрямую запрещена. При этом ограничений по категориям пассажиров нет, — пояснили «Известиям» в Росавиации. — Получение сертификата АОН для выполнения перевозок в собственных интересах широко распространено среди крупных компаний.

По словам нескольких источников «Известий», знакомых с ситуацией, несмотря на планы ЦПК и его статус заказчика двух бортов, в «Роскосмосе» пока не определились с позицией в отношении организации перевозки космонавтов. По информации собеседников «Известий», более приемлемым вариантом в госкорпорации видят передачу самолетов Ту-204-300 в авиакомпанию «Космос», базирующуюся во «Внуково-3». Этот перевозчик был приобретен в прошлом году «Роскосмосом» у РКК «Энергия», и авиакомпанию теперь требуется обеспечить работой. В «Роскомосе» не предоставили оперативного комментария на эту тему.