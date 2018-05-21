Появилось видео допроса участника ячейки экстремистов в Крыму

ФСБ обнародовала видео допроса одного из участников группы экстремистов, планировавших преступления в Крыму.

По словам допрашиваемого — боксера из Харькова Александра Стешенко, главным в группировке был помощник депутата Верховной рады Украины Эрол Велиев. Целью экстремистов была дестабилизация ситуации на полуострове.

Так, Стешенко и его подельник Александр Третьяков пытались поджечь дом муфтия мусульман Крыма Эмирали Аблаева с помощью «коктейля Молотова».

ФСБ объявила о раскрытии деятельности экстремистской группировки 21 мая. Она была создана по указанию лидера Меджлиса крымско-татарского народа (запрещенная в РФ организация) Рефата Чубарова при содействии Службы безопасности Украины (СБУ).

На данный момент по факту поджога дома муфтия возбуждено уголовное дело, указывает «Крым-информ».

Также возбуждены уголовные дело в отношении Стешенко, Третьякова и Велиева. Последние два объявлены в федеральный розыск.