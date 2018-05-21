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Дело националиста Марцинкевича отправлено на новое рассмотрение

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Мосгорсуд направил дело националиста Максима Марцинкевича на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

«Приговор суда в отношении Марцинкевича отменить и направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции», — цитирует решение суда ТАСС.

Мера пресечения в виде содержания под стражей остается без изменения, передает RT.

27 июня прошлого года Бабушкинский суд Москвы признал Марцинкевича и его сторонников виновным в возбуждении ненависти и вражды, а также разбое и хулиганстве. Тесаку вынесли приговор в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Другим девяти членам движения назначили сроки от трех до 10 лет колонии за их деятельность по борьбе с наркоторговцами.

Суд освободил Марцинкевича от наказания по двум эпизодам по статье «Экстремизм» из-за истечения срока давности. Также он был оправдан по статье «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества» из-за того, что не удалось доказать принесение ущерба.

Марцинкевич по прозвищу Тесак является активистом ультрарадикальных организаций и одним из лидеров движения «Реструкт». Его три раза осудили за экстремизм — в 2007, 2009 и 2014 годах.

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