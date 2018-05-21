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Высаженные вдоль трассы в Рязани деревья засохли

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Деревья, которые осенью 2017 года были высажены вдоль Куйбышевского шоссе в Рязани, засохли. Шоссе благоустраивалось в ноябре-декабре, когда в городе фиксировались минусовые температуры.

Как отмечает РИА «7 новостей», в то время процесс высаживания деревьев в мороз вызвал споры среди жителей города и в социальных сетях. Эксперты говорили, что в таких условиях этого делать было нельзя — почва должна быть влажной, а при холодной погоде этого нет.

Сейчас подрядчики утверждают, что потери изначально были заложены в смету. На том же месте теперь обещают высадить новые деревья.

В конце апреля портал iz.ru сообщал о том, что в Тюмени дорожники укладывали асфальт в дождь. Также в Тюмени один из тротуаров «отремонтировали» монтажной пеной.

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