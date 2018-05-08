Прямой эфир

Аллеи Новорожденных появятся в Рязани

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В некоторых районах Рязани появятся аллеи Новорожденных. Они будут заложены 16 мая в рамках акции «Мое первое дерево». Так называемые семейные деревья высадят родители детей, родившихся в 2017 году.

Липовые аллеи Новорожденных появятся в сквере у Дворца молодежи, в парке на улице Новаторов, на Скобелевском бульваре и в сквере на улице Лермонтова. Каждой семье – участнице акции выдадут именной памятный сертификат, сообщает РИА «7 новостей».

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что в Челябинске появился сквер Финансистов. Каждое дерево, высаженное в нем, получило финансовое название.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Аллея Молодежного правительства появилась в Липецке
«Аллею дружбы» высадили волонтеры из Японии и жители Хабаровска

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017