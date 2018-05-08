Аллеи Новорожденных появятся в Рязани

В некоторых районах Рязани появятся аллеи Новорожденных. Они будут заложены 16 мая в рамках акции «Мое первое дерево». Так называемые семейные деревья высадят родители детей, родившихся в 2017 году.

Липовые аллеи Новорожденных появятся в сквере у Дворца молодежи, в парке на улице Новаторов, на Скобелевском бульваре и в сквере на улице Лермонтова. Каждой семье – участнице акции выдадут именной памятный сертификат, сообщает РИА «7 новостей».

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что в Челябинске появился сквер Финансистов. Каждое дерево, высаженное в нем, получило финансовое название.