Парк «Патриот» откроют в Ростовской области через два года

Правительство Ростовской области планирует завершить строительство парка «Патриот» к маю 2020 года. Он будет находиться возле музея «Самбекские высоты».

В настоящее время специалисты разрабатывают дорожную карту проекта. Музей также откроется в 2020 году и будет состоять из выставочного павильона, мемориала памяти погибших героев, выставки военной техники и захоронений воинов. Об этом сообщает RostovGazeta.

В парке «Патриот» разместят выставочные сооружения и «Партизанскую деревню» со складом боеприпасов. Также на территории появится трасса «Гонка героев» и полоса препятствий. Она будет такой же, которую используют для тренировок бойцы спецподразделений.

Мемориал Славы на Самбекских высотах — комплекс, воздвигнутый в Неклиновском районе Ростовской области недалеко от поселка Самбек в честь воинов 130-й и 416-й стрелковых дивизий, удостоенных почетного наименования «Таганрогские».