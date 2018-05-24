Количество бесконтактных операций по картам «Мир» утроилось

Россияне всё чаще используют бесконтактные карты «Мир» для оплаты ежедневных покупок. Количество операций с ними по итогам I квартала 2018 года выросло втрое — до 7,4 млн. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе подконтрольной Центробанку Национальной системы платежных карт. По прогнозам экспертов, к концу года россияне совершат 15 млн таких операций по картам «Мир», а НСПК сможет занять долю в 40% на отечественном рынке платежных систем.

При бесконтактной оплате карта прикладывается к POS-терминалу. По данным НСПК, по картам «Мир» в IV квартале 2017 года было совершено 2,27 млн таких операций, тогда как в I квартале 2018 года — уже 7,4 млн.

Сумма среднего чека снизилась за квартал практически во всех категориях покупок. При росте числа операций это говорит об увеличении частоты использования бесконтактного способа оплаты по картам «Мир», отмечает управляющий партнер аудиторской компании «2К» Тамара Касьянова.

Средний чек в супермаркете снизился с 422 рублей в I квартале 2017 года до 395 рублей по итогам первых трех месяцев 2018 года. На АЗС средний чек упал с 855 до 822 рублей, в магазинах одежды — с 1936 до 1613 рублей, в аптеках — с 524 до 505 рублей. Показатель увеличился только при оплате бесконтактными картами в кафе — с 354 до 365 рублей.

Снижение среднего чека на фоне роста количества операций вполне логично: чем удобнее для клиента процесс оплаты картой, тем чаще он расплачивается ею в том числе за мелкие покупки — например, кофе с собой, бутылка воды в магазине или бизнес-ланч, отметил директор департамента карточных продуктов Бинбанка Алексей Охорзин.

Число бесконтактных операций, и количество ежедневных покупок по карте продолжат расти. По прогнозам директора департамента розничного бизнеса СДМ-банка Анны Стекольниковой, в 2018 году их количество увеличится до 15 млн. Сумма среднего чека при этом продолжит снижаться, добавила она.

— С одной стороны, сегодня уже можно говорить о развитой инфраструктуре по приему карт «Мир», с другой — об удобстве оплаты картами национальной платежной системы, — отметил представитель Бинбанка. — Увеличение объема бесконтактных операций в I квартале 2018 года — это только начало позитивного тренда. Мы ожидаем многократный рост количества бесконтактных операций по картам «Мир».

С ростом количества выпускаемых банками бесконтактных карт «Мир» продолжит расти доля операций с их использованием, прокомментировали в НСПК. По данным системы, на 1 марта 2017 года было выпущено 3 млн карт «Мир». Через год их число выросло до 33 млн штук. По итогам 2018 года будет эмитировано 54 млн карт, уточнили в НСПК. По прогнозам управляющего партнера аудиторской компании «2К» Тамары Касьяновой, к 2019 году НСПК сможет занять 40% рынка.

Национальная система платежных карт — оператор системы «Мир». Ее создали в 2014 году после того, как ряд российских банков попал под действие американских санкций. Международные платежные системы Visa и MasterCard, подчиняясь требованиям США, перестали обслуживать карты, выпущенные этими кредитными организациями. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт «Мир» 15 декабря 2015 года.