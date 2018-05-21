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Мармеладку весом 250 кг изготовят в Лихославле и занесут в Книгу рекордов

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Фото: TASS/DPA/Jens Buttner
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Мармеладку весом 250 кг планируют изготовить в Лихославле Тверской области. Затем достижение зафиксируют в Книге рекордов России.

10 июня фабрика по производству мармелада планирует изготовить мармеладку весом в 250 кг. Событие будет приурочено к празднованию дней рождения Лихославля и Лихославльского района, сообщают Тверские ведомости.

После этого достижение планируют зафиксировать в Книге рекордов России. Также в этот день будут организованы разнообразные праздничные мероприятия, в том числе гости смогут продегустировать огромную мармеладку.

В ноябре прошлого года приготовленный в Сочи в День города гигантский хачапури вошел в Книгу рекордов России. Вес блюда составил 37,5 кг, его длина 230 см, ширина 130 см, а высота 6 см.

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