Актер Андрей Харитонов в тяжелом состоянии госпитализирован в Москве

Актер и режиссер Андрей Харитонов был доставлен минувшей ночью в одну из столичных больниц в тяжелом состоянии.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, по предварительным данным, ему была срочно проведена операция. О состоянии актера пока ничего не сообщается.

Андрей Харитонов известен многочисленным поклонникам по ролям в таких популярных фильмах, как «Жизнь Клима Самгина», «Человек-невидимка», «Звезда и смерть Хоакина Мурьетты» и «Тайна «Черных дроздов».

18 мая стало известно, что композитор и певец Григорий Лепс попал в одну из столичных больниц с серьезными травмами — врачи констатировали у исполнителя перелом ребер.