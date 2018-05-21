Первый ролик к фильму о перевале Дятлова появился в Сети

В интернете опубликован первый из серии роликов, анонсирующих фильм о тайне перевала Дятлова «Перевал Дятлова. История, ставшая легендой». Продюсер картины Дмитрий Артемьев назвал видео «анонсом тизера».

По словам Артемьева, которые приводит ресурс Тагил.Сити.Ру, первоначально планировалось, что ролик будет короткий, секунд 20, но получилось почти 50 секунд. Съемочная группа решила не сокращать фрагмент, поскольку картинка выглядит цельной.

В ролике в точности передается атмосфера времени, когда происходили загадочные события: заснеженные деревья, пурга, протоптанная туристами лыжня.

Кроме того, создатели оставили несколько примечательных деталей. К примеру, там показана клетчатая рубашка одного члена группы, который бросает ветки в костер, разорванная палатка, двое часов на руке другого дятловца.

Судя по надписи, которая появляется в конце, тизер к фильму станет доступен для зрителей 6 июня 2018 года. Сам фильм должен выйти в 2019 году, когда будет отмечаться 60-летие со дня трагических событий.

В марте портал iz.ru сообщал о том, что появилась новая версия гибели группы Дятлова. Исследователь Валентин Дегтярев изучил снимки из космоса территории, где погибла группа, и сделал вывод, что туристы перед гибелью посещали место незаконной добычи золота.