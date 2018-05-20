Noize MC выступит в программе «Соль»

Когда-то давно второклассник Ваня Алексеев по совету дедушки начал вести дневник. Записывал всё, что видел и слышал. Настоящую жизнь.

Когда Ваня вырос, на свои уже взрослые мысли о жизни он начал накладывать бит. Так на сцене появился музыкант Noize MC, его бескомпромиссная правда и музыка улиц.

И кстати… в своей песне «Грабли» он не забыл дедушку, с которого всё начиналось.

Почему в своем райдере Noize MC всегда требует настойку календулы, новые носки и сырые яйца? Как он воспитывает детей и почему не хочет отдавать их в люберецкую школу? Сколько денег ему нужно в месяц? Какие три дня в году для него святые? Как он относится к Оксимирону и Хаски? И готов ли выступать в рэп-баттлах?

Русский рок и альтернатива, мужской вокал и женский, даже рэп и фолк. Для программы «Соль» нет любимых жанров. Главное, чтобы музыка была не картонной и люди настоящими.

Героями «Соли» уже стали группы «25/17», «Пилот», «Калинов мост», «Крематорий», В. Бутусов и группа «Ю-Питер», «Чайф», «Гильза», «Uma2rmaH», Юрий Лоза, Александр Ф. Скляр, Юлия Чичерина, Бахыт-Компот, Глеб Самойлов и группа The Matrixx, «Ундервуд», Баста, КняZz.