Сурайкин планирует создать в Москве Высшую школу комсомола

Лидер партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин объявил о планах создать в Москве Высшую школу комсомола и возглавить ее в качестве ректора. Об этом он заявил на пленуме центрального комитета.

«На ближайшем политбюро предложу рассмотреть вопрос о создании официального учебного заведения, университета «Высшая школа комсомола» и попрошу возложить на меня обязанности ректора», — цитирует его ТАСС.

Сурайкин отметил, что университет будет расположен в здании, которое политической организации выделили власти Москвы. Представители партии будут добиваться официальной регистрации высшего учебного заведения, чтобы «выдавать комсомольцам дипломы государственного образца», добавил лидер «Коммунистов России».

По результатам опроса ВЦИОМа, имя Карла Маркса знакомо 98% россиян, однако больше половины граждан страны (66%) не знают ни одной из основных идей его учения.