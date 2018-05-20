СМИ узнали информатора ФБР в предвыборной кампании Трампа

Американскому изданию стало известно имя тайного информатора Федерального бюро расследований (ФБР) США по делу о якобы имеющейся связи членов штаба предвыборной кампании президента США Дональда Трампа с Россией.

Им назван Стефан Халпер, он работал в администрации Белого дома во время президентства Ричарда Никсона, Джеральда Форда и Рональда Рейгана, пишет РЕН ТВ.

Именно его ФБР внедрила в предвыборный штаб Дональда Трампа, передает The Intercept. Вывод журналисты издания сделали на основе предыдущих публикаций американских СМИ.

Халпер был причастен к «шпионскому скандалу» 1980 года, тогда членов предвыборной кампании Рональда Рейгана уличили в шпионаже в администрации действующего президента Джимми Картера.

Обвинения о якобы вмешательстве в выборы президента США в 2016 году обрушились на РФ сразу после победы Дональда Трампа. Российские власти неоднократно опровергали обвинения.