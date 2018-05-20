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Ученые назвали самую полезную майскую зелень

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Фото: ТАСС/Karl-Josef Hildenbrand
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Эксперты озвучили список самой полезной майской зелени, во главе рейтинга — щавель и одуванчик. Употребление листов щавеля и цветков одуванчика насытят организм витаминами и восстановят силы человека.

Вещества, содержащиеся в щавеле, укрепляют сердечную мышцу и восстанавливают иммунитет, сообщает телеканал «Звезда». Из цветов одуванчика, кроме употребления в салатах, готовят варенье, помогающее вылечить простудные заболевания.

Редис находится на третьем месте: он улучшает метаболизм (обмен веществ), крапива расположилась на четвертом. Молодая капуста выводит токсины и помогает сбросить лишний вес.

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