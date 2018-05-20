Берлускони получил миллионы евро в наследство от своей секретарши‍

Бывшая секретарша экс-главы правительства Италии Сильвио Берлускони после смерти оставила ему в наследство €3 млн. Об этом пишет издание La Stampa.

В статье говорится, что у 88-летней женщины не было детей и мужа, и она попросила адвокатов передать имущество Сильвио Берлускони в благодарность за годы совместной работы. В собственности у сотрудницы генерального секретариата резиденции премьер-министра находилось три больших объекта недвижимости и средства на двух банковских счетах, сообщает «Газета.ру».

Сильвио Берлускони трижды в своей карьере занимал пост премьер-министра Италии. Политик числится в списке самых богатых людей страны по версии Forbes, при этом в 2005 он занял 25-е место в рейтинге самых богатых людей мира. На тот момент его состояние оценивалось в $12 млрд.

48-летний банкир из Италии получил в наследство от своего деда почти 3 млрд лир, вышедших из обращения. Мужчина не сможет воспользоваться денежными средствами, так как обменять эту валюту можно было только до 2012 года.