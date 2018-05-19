На Украине завершились финальные испытания ракетного комплекса «Скиф»

Финальные испытания украинского противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Скиф» завершены. Об этом сообщило киевское конструкторское бюро «Луч».

На своей странице в Facebook бюро опубликовало кадры, на которых запечатлен запуск как учебных, так и боевых ракет.

«Все назначенные цели были успешно поражены», — говорится в описании видео.

Испытания проходили в Черниговской области в «присутствии представителей заказчиков».

ПТРК «Скиф» — модернизированная экспортная версия украинского «Стугна-П».

Конструкция претерпела ряд изменений в соответствии с требованиями страны-заказчика, которая так до сих пор и не названа.

Усовершенствование было направлено на адаптацию пусковой установки для использования в условиях мягких грунтов и песка. При этом сама ракета не изменилась.