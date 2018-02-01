«Укроборонпром» заявил о перехвате Россией выгодных контрактов

Украинский концерн «Укроборонпром» заявил, что Россия намеренно перехватывает выгодные международные контракты, чтобы лишить украинскую сторону доходов.

«Россия принимает меры, чтобы потеснить украинские предприятия с международных рынков, где интересы Украины и России пересекаются в борьбе за контракты, связанные с ремонтом и модернизацией техники советского производства», — говорится в сообщении на сайте «Укроборонпрома».

Концерн при этом полагает, что российские представители, например, накануне тендеров «заваливают письмами» заказчиков, требуя от них исключить украинские предприятия из списка участников.

В декабре премьер-министр Украины Владимир Гройсман раскритиковал главу концерна «Укроборонпром» Романа Романова и отметил, что намерен инициировать его отставку. По словам Гройсмана, он дал поручение ликвидировать долги по зарплате Николаевского судостроительного завода, которое так и не было исполнено. Романов возглавляет «Укроборонпром с июля 2013 года.