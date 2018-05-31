В 2019 году в России планируют ввести экологический сбор на пластиковую одноразовую посуду и аналогичные товары, который будут платить производители. Эта идея очень здравая и правильная. Надеюсь, что она будет развиваться в нашей стране.

Широкое использование пластика — это серьезная проблема, и введение экологического сбора, безусловно, поможет ее разрешить. Люди начинают по-другому себя вести, если их обязать платить за свой выбор. За утилизацию сложных вещей, таких как компьютеры, трудноразлагаемых, как пластик, и ценных, как железо, материалов, надо взимать адекватную плату. Иначе мы расплачиваемся ущербом для природы.

Работа с отходами — дело дорогостоящее. Но сегодня расходы на их правильную утилизацию не заложены в стоимость товаров. Норматив очень мал (например, к 2020 году планируется обязать производителей утилизировать только 20% пластмассовой упаковки, следует из распоряжения правительства от 28 декабря 2017 года № 2971-р). Такой подход практически не влияет на себестоимость того или иного товара. Например, стоимость бумажного и пластикового стаканчика примерно одинаковая. А последствия их использования несопоставимы. И поэтому разница должна быть заметна.

Например, в Европе сейчас покупателям предлагают решить: брать товар в упаковке или без. С соответствующей разницей в цене. Так, в обувных магазинах Берлина приходится дополнительно платить, если хочешь, чтобы туфли положили в мешочки и коробку. Это эффективная политика по отказу от лишней упаковки. Человек сам может влиять и на цену товара, и на размер собственного экологического следа.

Кроме того, уже на этапе проектирования товара нужно учитывать стоимость его утилизации в конце жизненного цикла. И исходя из фактической стоимости утилизации, формировать норматив и плату. Предприятие должно отчислять эти средства в пользу государства, а государство — выстраивать инфраструктуру для вторичной переработки товара во что-то полезное, или хотя бы для нейтрализации его вреда для окружающей среды и людей. Эти меры, конечно, могут сказаться на стоимости товаров. Но незначительно, если грамотно выстроить процесс. Например, отправлять большую часть отходов на переработку.

В России уже есть позитивные примеры вторичного применения пластиковой упаковки. Один такой я сама наблюдала в Екатеринбурге. Там на заводе «Термопласт» из вторсырья изготавливают ограждения для клумб и газонов. Москва использует в основном железо, а на Урале утилизируют вторичный пластик, который вовлекается в «зеленые закупки» для благоустройства города. Получается замкнутый ресурсный цикл. К тому же экономичный: дешевле сами изделия, легче в монтаже. Самое главное — вместо расходования ценного природного ресурса Екатеринбург использует то, что еще вчера гнило, отравляя всё вокруг на свалках.

Некоторое время назад мы сделали на Невском конгрессе четырехметровую инсталляцию из бутылок «Пластик захватывает мир». Это была показательная композиция для привлечения внимания к проблемам экологии. И нас услышали. Мы продемонстрировали нашу инсталляцию руководителям одной крупной компании и показали, что при обслуживании они используют много пластика — в такой упаковке приносят еду. «Переходите на другой вид упаковки», — посоветовали мы этой компании. Через год я вновь пользовалась их услугами и увидела у них бумажную упаковку. Для меня это было победой. Я благодарна, что бизнес к нам прислушался и сделал шаг к сохранению окружающей среды.

Недавно была в Кавказских Минводах и обратила внимание, сколько там остается пластиковых стаканчиков. Образуются горы пластика, которые никто не перерабатывает. Бумага не нанесет вреда природе, даже если попадет на свалку. Конечно, может возникнуть резонный вопрос, что будет с лесами, если мы перейдем на бумажную упаковку. Но леса — это возобновляемый ресурс, если за ним правильно ухаживать. У нас все законы включают компенсационные меры при добыче древесины.

Сейчас мы дали производителям возможность самостоятельно утилизировать свои товары. Я считаю, это преждевременное решение. Из-за этого будет меньше поступлений от экологического сбора. И будет очень сложно проконтролировать действия предприятий: систему сбора по стране, переработку. В переходный период нужно было обязать все предприятия платить деньги в бюджет. Но раз такое решение принято, население должно подключиться к контролю. Активистам надо помочь Росприроднадзору отслеживать, какие применяются технологические решения.

Если ничего не делать, то ничего хорошего не получим. Будут новые «Кучино», «Ядрово» и другие 50-этажные свалки. Если мы постепенно привьем культуру переработки отходов и научимся их обезвреживать, построим инфраструктуру, тогда изменится само отношение к отходам. Мы будем понимать, что мусор не только вреден, но может быть иногда и полезен. Экосбор — это очень серьезный инструмент для изменения отношения к отходам как к мусору.

Автор - председатель комиссии Общественной палаты по экологии, директор по развитию АНО «Международный центр наилучших природоохранных технологий»

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