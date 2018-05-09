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Истребители пятого поколения F-35B ВВС США переброшены на север Японии

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Фото: commons.wikimedia.org
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Новейшие истребители пятого поколения F-35B американских военно-воздушных сил (ВВС) США переброшены в среду, 9 мая, с американской базы в японской префектуре Ямагути на северную базу в префектуре Аомори. Три самолета, как ожидается, примут участие в совместных японско-американских учениях.

Агентство Kyodo передает, что в ближайшее время туда же прибудут еще пять таких же самолетов. К ним присоединятся четыре F–2, столько же F–15 японских сил самообороны и один F–35A.

Военные учения с участием японской и американской авиации продлятся до 24 мая. Будут отработаны коммуникация в воздушном пространстве над Тихим океаном и учебные бомбардировки наземных целей.

В апреле Япония представила первое подразделение морской пехоты со времен войны.

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